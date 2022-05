Eva de Dominici se muda a Nuevo México en compañía de una persona muy importante en su vida

Eva de Dominici, tras haber mostrado el rostro de su hijo por primera vez, reveló que se instalará en Albuquerque, Nuevo México.

La actriz, que vive en Estados Unidos con su familia, se mudará a este nuevo destino por trabajo: allí filmará una serie.

Y además de su marido, Eduardo Cruz, y su hijito, Cairo, la acompañarán su mamá y su hermano.

POR QUÉ EVA DE DOMINICI SE MUDARÁ A MÉXICO CON SU FAMILIA

"El año pasado fue un esfuerzo grande porque estaba yendo y viniendo. Ahora como voy a filmar más ya no me puedo dar ese lujo", reveló Eva en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Y sumó: "Mi mamá viene con nosotros, me ayuda con mi hijo, y mi hermano también".

Antes de cerrar, se mostró muy agradecida con Eduardo por apoyarla desde el primer momento y sumarse a su cambio de vida.

"Mi marido tiene muchísimo trabajo así que es algo que valoro que también venga conmigo", cerró, enamorada.