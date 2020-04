Eva de Dominici habló de su encuentro con Bruce Willis: "Es re copado y súper amoroso"

Desde Los Ángeles y a seis meses de haber tenido a Cairo, su primer hijo fruto de su relación con Eduardo Cruz (hermano de la famosa Penélope Cruz), Eva de Dominici habló de su nueva vida lejos de su país natal.

La actriz argentina, que ya se abrió un camino en el mundo de Hollywood, se encuentra filmando Comic sin, una película que tiene como protagonista a Bruce Willis. E indagada sobre cómo es rodar junto al ícono del mundo cinematográfico, Eva no escatimó en halagos para su compañero en PH, podemos hablar: "Bruce es divino. Es muy buena onda", remarcó la invitada.

Luego, Andy Kusnetzoff quiso saber más sobre su familia, integrada por estrellas: "Tu pareja es Eduardo que es hermano de Penélope Cruz, o sea que es cuñado de Javier Bardem y vos también sos cuñada. Imagino que los debes ver todo el tiempo y se juntan a comer. Entrás a Los Ángeles y a esa vida es normal y Bruce Willis también es normal. Pero, ¿hay alguna parte cholula adentro tuyo que le querés preguntar por alguna escena o no?", indagó.

Tras pensarlo unos segundos, Eva se sinceró: "No. A mí me pasa como actriz, que le tengo admiración. Digo ‘wau, qué loco, estoy con Bruce Willis en una película’. Pero eso me pasa con todos los actores que admiro. A ver, Bruce Willis es una persona que no solamente admiro como actor, sino que es extramadamente popular y es de esos actores que hizo películas súper comerciales. Es una estrella".

"Pero, después, es como cualquier persona y súper amoroso. Sobre todo, es de esas personas que te terminan sorprendiendo aún más. Por lo general, siempre se encargan de que todos se sientan bien adentro de un set, que todos estén contentos, de igualar. Creo que también deben tener esa responsabilidad", cerró De Dominici.