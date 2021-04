Eugenia Tobal reveló qué la llevó a alejarse de las redes sociales: "Quedé de cama y con muchísimo dolor"

En estos últimos días, Eugenia Tobal se alejó de las redes sociales y dejó de mostrarse cerca de sus seguidores. Preocupados, muchos comenzaron a preguntarle si se había contagiado de covid. Para evitar falsos rumores, la actriz reapareció y explicó el motivo que la llevó a mantenerse lejos de Instagram.

"Bueno, este es un mensajito para los que me están preguntando por qué desaparecí tanto tiempo; si tengo covid o qué me pasó. Y no, no tengo covid, tampoco tuve ni nadie de mi familia”, aclaró, sin vueltas.

Entonces, reveló que sufrió una lumbalgia aguda que la dejó de cama: "Hace unos diez días me agarré una lumbalgia muy aguda, con un tema en el ciático. Y yo tengo un problema en las lumbares... Así que nada, me agarró muy fuerte y quedé de cama, con muchísimo dolor y con muy pocas ganas de nada. Prácticamente no me podía mover".

Y se despidió remarcando que a pesar de que sigue sintiendo dolores de a poco su cuadro va mejorando. "Ahora ya me estoy empezando a sentir mejor y estoy con un tratamiento, así que quédense tranquilos que está todo bien. La familia está bien, Ema está bien y yo me estoy recuperando. Gracias”, cerró, contundente, en sus redes sociales.

¡Clarito!