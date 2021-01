Eugenia, la futbolista que busca saber si Maradona es su padre: "Mi mamá quedó embarazada de Diego"

A casi dos meses de la muerte de Diego Maradona fueron Santiago Lara y Magalí Gil los jóvenes que irrumpieron en los medios asegurando que eran hijos del Diez pidiéndole a la Justicia poder hacerse una examen para determinar si había filiación. Ahora apareció otro caso: Eugenia Laprovittola, una futbolista de 25 años que quiere saber si el Diez es su padre biológico.

La joven, oriunda de Berisso y fanática de Gimnasia y Esgrima de La Plata, rompió el silencio en Secretos verdaderos donde contó que siempre supo que era adoptada y que fueron los medios quienes le acercaron datos que iban en dirección a que podría ser hija de Maradona.

“Mi mamá tenía una pareja y en un encuentro con Diego quedó embarazada. Cuando la pareja se enteró, le empezó a pegar en la panza para que me pierda. Era un contexto de mucha violencia y ahí ella decidió darme en adopción”, contó Eugenia, quien señaló que no tenía relación con su madre biológica, quien habría tenido una relación ocasional con el Diez cuando trabajaba como moza.

La joven enfatizó en que su interés era conocer su identidad. “Si da negativo, seguiré mi búsqueda por otro lado”, señaló, al tiempo que se mostró desinteresada por los conflictos entre los herederos que despertó la muerte del exfutbolista. “No miro tele, solo fútbol. No sé lo que se dice ni me quita el sueño, mi búsqueda no va por ahí”, aseguró, en una entrevista con Luis Ventura.

Eugenia contó que tuvo contacto con Diego dos veces antes de saber que él podría ser su padre biológico. “Cantamos canciones del Lobo, lo acompañé a la camioneta, le cerré la puerta. Yo sentí algo especial, no sé si porque emanaba eso para todo el mundo”, afirmó Eugenia Laprovittola, la supuesta hija de Diego Maradona, sobre su búsqueda por saber la verdad.