Estrenaron el trailer de El Comandante, la serie sobre Ricardo Fort: las revelaciones de Martita y Felipe

Después de dos años de producción y muchas polémicas sobre los famosos que aceptaron y se negaron a participar, se estrenó el tráiler de El Comandante Fort, la serie documental sobre la vida de Ricardo Fort.

Desde la plataforma Star+ anunciaron que el estreno de la serie se producirá el 25 de enero, y lo acompañaron con el primer adelanto en el que plantea el objetivo de sus productores: descubrir si fue un “ángel o demonio”.

Entre los numerosos testimonios que se muestran en el tráiler, destacan los de Martita y Felipe, los hijos mellizos que crio el empresario con su ex pareja Gustavo Martínez. “Últimamente pienso en mi papá todo el tiempo. Cuando pienso en él, trato de entender cómo fue sentirse distinto en esa época”, se la escucha decir a la joven,

EL TRAILER DE LA SERIE DE RICARDO FORT DIVIDIÓ LAS AGUAS EN TORNO A LA PERSONALIDAD DEL EMPRESARIO

“Yo no sé si fue un buen padre o no, pero era el mío y lo extraño”, dice por su parte Felipe, que en otro momento señala que “A la gente, por lo general, no le caen bien los millonarios. Pero a papá lo amaban”.

Otros de las opiniones que se escucha es la de Eduardo, el hermano de Ricardo Fort. “El gran problema entre Ricardo y mi papá era que a Ricardo no le gustaba trabajar, y eso a mi papá lo tenía loco”, dice, en referencia a la mala relación entre Carlos Fort y el mediático.

La serie consta de cuatro episodios que fueron grabados por la productora 20/20 en Buenos Aires y Miami, la ciudad preferida de Ricardo Fort, desde octubre de 2021. De acuerdo a los adelantos, la historia girará en torno al ascenso de Ricardo a la fama, y su prematura muerte a los 45 años.