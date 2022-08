El estilista de Emilia Mernes salió al cruce de las graves acusaciones contra la cantante

En estos últimos días, Emilia Mernes se vio envuelta en un fuerte escándalo que se inició en Twitter.

¿Qué pasó? Varios emprendedores acusaron a la cantante de recibir sus productos, pero luego no cumplir con lo pautado con anterioridad; menciones y promoción en Instagram.

En este contexto, el estilista de Emilia, Joaco Díaz, la defendió con todo y aclaró que las acusaciones en contra de la artista son "falsas".

Además, se hizo cargo de ser el responsable de tener el ida y vuelta con los emprendedores en búsqueda de prendas para su clienta.

QUÉ DIJO EL ESTILISTA DE EMILIA MERNES SOBRE LAS FUERTES ACUSACIONES EN SU CONTRA

"Quisiera aclarar los siguientes puntos para desmentir las falsas acusaciones. Emilia es ajena a toda esta situación".

"Mi trabajo es buscar vestuarios y opciones para ella. Mi equipo y yo nos comunicamos con marcas posicionadas y emergentes para colaboraciones. Nunca prometí algo que no pudiera cumplir. El beneficio de la marca es poder usar la imagen de Emlia para su promoción, sin costo alguno, como forma de intercambio".

Entre otros puntos, también aclaró por qué no pudo regresar algunas de las prendas que le prestaron a Emilia.

"Por motivo de los viajes asociados con mi agenda, no he podido regresar algunas de las piezas, ya que no he estado con el tiempo necesario en Argentina y el material está conmigo, eso no significa que no serán devueltas, tan pronto como esté en el país serán enviadas", cerró, contundente.

¿Qué dirá Emilia?