Estefi Berardi reveló si el noviazgo de Alex Caniggia y Melody Luz continúa fuera de El Hotel de los Famosos

El Hotel de los Famosos está llegando a su final, pero la historia de amor entre Alex Caniggia y Melody Luz continuaría por fuera de la pantalla, según informó Estefi Berardi en Mañanísima (lunes a viernes alas 10 hs por Ciudad Magazine).

En ese marco, la panelista aclaró que la final del reality ya está grabada y todos los participantes están en sus casas, aguardando el desenlace.

Más sobre este tema La pregunta al hueso de Pampita a Melody Luz en El Hotel de los Famosos: "¿Estará embarazada?"

“La final ya se grabó. No se sabe quién gana. Eso no lo sabe nadie. Están todos afuera y no pueden hablar con la prensa. Están guardados”, aclaró Estefi, para luego dar detalles del noviazgo, que marcharía viento en popa, entre los participantes.

"Hoy, que Alex y Melody están afuera del hotel, siguen a full. Están re de novios, re enamorados. Hacen planes juntos". G-plus

"Hoy, que Alex y Melody están afuera del hotel, siguen a full. Están re de novios, re enamorados. Hacen planes juntos. Van a comer a la casa de amigos y van de la mano, como parejita”, contó la panelista.

Y agregó: “Es amor verdadero. Están re enganchados”.

ALEX CANIGGIA OFICIALIZÓ EL NOVIAZGO CON MELODY CON SU FAMILIA

Felizmente de novio con la bailarina, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia ya hizo parte de su familia a Melody.

Más sobre este tema La polémica frase de Alex Caniggia al ver el nuevo look de Melody Luz en El Hotel de los Famosos

"Alex Caniggia ya presentó a Melody a su familia, y me dicen que todo bien", apuntó Berardi, aclarando que la joven conoció a Mariana y a Charlotte Caniggia.

"A Charlotte cuando le preguntamos por el romance dijo que no era celosa, que si el hermano está feliz para ella estaba todo bien", concluyó Berardi.