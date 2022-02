Estefi Berardi hizo responsables a Dalma y Gianinna por el alejamiento de Dieguito Fernando

Un nuevo conflicto surgió en los últimos días el clan Maradona cuando Dalma y Gianinna cruzaron en las redes sociales a Mario Baudry luego de que este señalara que no fueron al cumpleaños de Dieguito Fernando.

“Baudry dice que no le escribieron y ellas después subieron capturas de chats donde muestran que sí lo hicieron y que desde el lado de Baudry y de Ojeda no hubo respuesta. Entonces, se demuestra que, al final, fue al revés”, explicó Estefi Berardi. G-plus

Tras aclarar esta situación con furiosos posteos, las hermanas mostraron también las capturas de los mensajes en los que le pedían a Baudry reunirse con el nene, debido a que Ojeda las había bloqueado a raíz de una disputa por el palco vitalicio que Diego tenía en la Bombonera.

“Esto lo hicieron en referencia a la relación con Dieguito Fernando porque Baudry dice que no le escribieron y ellas después subieron capturas de chats donde muestran que sí lo hicieron y que desde el lado de Baudry y de Ojeda no hubo respuesta. Entonces, se demuestra que, al final, fue al revés”, explicó Estefi Berardi en Mañanísima.

“Son cuestiones que no manejaron ellas, sino que el que se manejó mal, y ahora ya no está y es como en vano culparlo, fue Diego, que no creó la relación entre hermanos. Entonces, hoy se les reclama algo a ellas que era responsabilidad del padre”, acotó Pampito, por su parte.

“Vos lo ves al niño, a Dieguito, con lo lindo que es, y es imposible no quererlo; y más si es tu hermano”, agregó el periodista. “Ahí disiento, porque para mí, más allá de lo que hizo el padre o no, uno como hermano quiere o no quiere cuidar esa relación”, señaló Berardi, y motivó a Carmen Barbieri a dar su visión.

"Para mí, más allá de lo que hizo el padre o no, uno como hermano quiere o no quiere cuidar esa relación”, señaló Berardi. G-plus

“Es porque no se criaron juntos. Mi hijo Fede tiene dos hermanos: Julieta y Mariano Bal, que se llevan bien. Se aman, se juntan, pero no se criaron juntos. Cuando se crían juntos es distinta la relación. Yo hice todo para que haya una familia unida”, señaló Barbieri, sobre los vínculos entre Dalma, Gianinna y Dieguito Fernando.