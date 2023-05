Estefi Berardi hizo un fuerte descargo tras su escandaloso cruce con Yanina Latorre: "Siempre va al golpe bajo"

Después del tremendo cruce al aire que tuvo Estefi Berardi con Yanina Latorre en LAM, que pasó a las redes y terminó con un encontronazo con Ángel de Brito, la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) habló sobre el tenso momento que vivieron al aire.

“Pasó lo mismo de siempre. La agresión y el maltrato, con la diferencia de que el viernes contesté y nunca contestaba”, aseguró cuando Carmen Barbieri le preguntó por el enfrentamiento que tuvo.

“Claramente es personal, más allá de si una información estaba bien o no. Ella empezó a agredir. Me dijo mentirosa, cara de hiena, hace bullying, maltrata, se mete con tu cama, si garch…”, detalló.

ESTEFI BERARDI APUNTÓ CONTRA YANINA LATORRE TRAS SU PELEA EN LAM

“Siempre va al golpe bajo y si quisiera, yo podría ir ahí porque hay temas que seguramente le duelen pero no nunca lo haría porque no soy así”, aseveró, cuestionando a su compañera en el ciclo de América.

Estefi contó que, a diferencia de otras veces, se cansó de Yanina. “Fue la acumulación, como le pasó a otras compañeras de ella. Se obsesiona con una y cansa hasta que la hace echar”, lanzó, mientras la conductora del ciclo expresaba su sorpresa. “No, no creo que ella tenga poder para echar a nadie”, aseveró.

En ese momento, la panelista se corrigió. “No, no quise decir eso. Se van, no porque ella tenga el poder de echarlas. Como pasó con Nequi Galotti. Es tan mal lo que te la hace pasar que las chicas se terminan yendo, aunque no lo digan públicamente”, puntualizó.