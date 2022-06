Estefi Berardi cruzó fuerte a la novia de la Brujita Verón por su posteo andando en una Ferrari a 230 kilómetros por hora

Estefi Berardi no dejó pasar la imprudencia al volante de Juan Sebastián "La Brujita" Verón, luego de que su nueva novia, Valentina Martín, hiciera alarde en sus redes de que iban a 230 kilómetros por hora en la Ferrari del exfutbolista.

"La novia de Verón subió que iban a 230 kilómetros por hora. Yo le hablé y me respondió: 'Se nota que no tenés nada de qué hablar mañana en el programa'. Y yo le contesté: 'Me llamó la atención que te quieras matar y lo subas a las redes'", dijo la panelista de LAM, sin achicarse con su fuerte respuesta.

Acto seguido, Estefi contó cómo reaccionó la novia de Verón a su mensaje: "Pero escuchen su justificación. 'Generalmente son autos que se usan a esa velocidad. No sé si sabías. Además, están preparados para eso. Lejos de querer matarme, buscate otro tema para hablar'".

Indignada con la réplica de Valentina Martín y aún más con la irresponsabilidad de trasladarse en la ciudad a esa velocidad, Estefi Berardi agregó: "Es cero empática porque puede matar a alguien".

EL POSTEO DE LA NOVIA DE VERÓN QUE DESATÓ LA POLÉMICA

Desde su Instagram personal, Valentina Martín, la nueva novia de La Brujita Verón, subió imágenes a borde de una Ferrari, mostrando que el vehículo de alta gama iba a 230 kilómetros por hora, y desató la polémica.

"Yendo, no, volando", escribió la joven, mostrando a la altísima velocidad a la que conducía el exjugador de fútbol.