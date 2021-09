Estefanía Berardi cruzó fuerte a Marcela Baños por hablar del rumor de romance de China Suárez: "¡Dejá de robar!"

La semana pasada, Estefanía Berardi había asegurado que la China Suárez está bien acompañada en España, y hoy reveló la identidad del supuesto nuevo novio de la expareja de Benjamín Vicuña: el modelo español Javier de Miguel. Por eso la periodista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10.30 por Ciudad Magazine) explotó de furia con Marcela Baños cuando la escuchó contar la noticia en Intrusos: "¡Dejá de robar, Marcela!", escribió a lo que agregó tres emoticones de pulgares para abajo.

Indignada también con el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Berardi disparó desde Twitter: "De nada, Intrusos. Fue primicia a la mañana de Mañanísima".

Es más, tanta fue la bronca que hizo un picante retuit que resumía la situación: "Qué caraduras los de Intrusos. Copian tal cual la información de Estefanía, ¿y la dan como propia?".

En diálogo con Ciudad, Beardi no dudó en tildar de "garcas y ladrones" a sus colegas de América. Y justificó: "Me costó llegar al nombre del chico, porque no te dás cuenta por un lunar o pulsera. Yo aparte tenía un dato sobre el cual estaba esperando la respuesta. El dato ya lo había tirado, pero no dije el nombre porque estaba esperando… Me enojé por eso, porque fue todo un esfuerzo averiguar el nombre de la nueva compañía de la China".

Me costó llegar al nombre del chico, porque no te dás cuenta por un lunar o pulsera (…) Me enojé por eso, porque fue todo un esfuerzo averiguar el nombre de la nueva compañía de la China". G-plus

Mientras tanto, en Intrusos los conductores felicitaron y aplaudieron a Baños por "construir esta historia que está buenísima", al punto de consagrarla como la nueva Juariu por su investigación en las redes sociales. Halagada, Marcela cerró: "Hay que buscar información, chicos".

Frase que irritó a Estefanía Berardi y desató su ira contra Marcela Baños en Twitter.