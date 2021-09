Esteban Lamothe habló del rumor de romance con Ángela Leiva y la supuesta crisis con su novia: "La pareja tiene problemas más importantes"

El protagónico de Esteban Lamothe en La 1-5/18, la próxima tira de eltrece que debuta el 20 de septiembre, hizo que sea relacionada con su compañera de ficción, Ángela Leiva, al tiempo que crecían los rumores de crisis con su novia, Katia Szechtman. En Intrusos el actor fue categórico.

“Los rumores son parte de todo. Uno hace novelas, es famoso y es normal que te asocien a tu compañera de elenco. A veces tienen razón y a veces, no”, aseguró el actor en una nota con el ciclo de América.

“Me pasó a mí varias veces. Y ahora me pasó con Ángela que la adoro. Es un amor, es divina, pero casi no comparto escenas con ella. Es el romance más tirado de los pelos que me inventaron en mi vida. Fue por una foto o un ‘me gusta’”, aseveró Esteban, quien encarna a un cura villero en la ficción.

"Ángela es divina, pero casi no comparto escenas con ella. Es el romance más tirados de los pelos que me inventaron en mi vida". G-plus

Por su parte, desmintió que esté separado de su novia. “Sigo en pareja, pero vivimos en casas separadas. Estamos probando en vivir en casas separadas”, contó, pero cuando el notero le consultó si le “molestaron esos rumores”, él fue más allá. “No, la pareja tiene muchos problemas más importantes que ese, lamentablemente”, concluyó, terminante.