La esposa de Ginóbili mandó al frente a Manu en plena cuarentena: "Día 19... poniendo en riesgo mi matrimonio"

Cada familia, pareja, amigos o simplemente uno mismo se la rebusca para hacer de esta cuarentena lo más llevadera posible. Y ya son varios los famosos que comparten con sus seguidores como es el día a día en la intimidad de su casa.

Sin embargo, en el caso de Manu Ginóbili fue su esposa la que lo mandó al frente y mostró un talento oculto del exjugador de básquet: "Día 19... poniendo en riesgo mi matrimonio. ¡Les regalo esta perlita!", escribió Marianela Oroño en su cuenta personal de Twitter.

Marianela Oroño, la esposa de Ginóbili, en Twitter: "Día 19... poniendo en riesgo mi matrimonio. ¡Les regalo esta perlita!". G-plus

En la publicación, que despertó miles de "me gusta", retweets y desopilantes comentarios, se ve a Manu jugando al aro al ritmo de la música mientras sonría sin esperar, orgulloso de su destresa con el accesorio.

Días atrás, Ginóbili se mostró muy compinche con Juan Martín del Potro en un desopilante live de Instagram que propuso el tenista: "¿Alguien me ayuda para ver cómo se puede poner a Manu (en el vivo)? Me dijo que estaba terminando de ver Jumanji con los hijos... ¡Se cag... de risa Manu! ¿Cómo nos conectamos? Se está riendo. Me está volviendo loco... A ver, ¡ahí está!", había expresado el tandilense, gracioso.

¡Imperdible!