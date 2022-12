El escandaloso mensaje que Camila Homs le mandó a Tini Stoessel por el que Rodrigo de Paul la llevará a la Justicia

Después del escándalo que se desató entre Camila Homs y Rodrigo de Paul tras el festejo con Tini Stoessel por la victoria en el Mundial, Ángel de Brito contó que el futbolista llevará a su expareja a la Justicia, sobre todo, por un escandaloso mensaje que le mandó la modelo a la cantante.

“Camila ve ese beso de De Paul con Tini en el recital es lo que dispara una serie de mensajes a los dos amenazantes y extorsivos. Los mensajes son a Rodrigo de Paul y a Cami Homs”, contó el periodista en LAM.

“A Tini le mandó mensajes a través de Instagram porque no tiene el teléfono. Fue un mensaje extenso. Más allá de lo extenso, fuerte. Insultos, amenazas”, reveló, picantísimo.

"Había supuestas cosas de la vida privada, amenazando que iba a contar cosas, que tenía pruebas de eso que iba a contar". G-plus

ÁNGEL DE BRITO REVELÓ LOS POLÉMICOS MENSAJES DE CAMILA HOMS A TINI STOESSEL

“¿Son tipo ‘te voy a matar, hdp’?”, indagó Fernanda Iglesias. “Yo diría que peor de lo que está suponiendo Fernanda”, contó el periodista.

“Yo lo vi y no me lo contó nadie. Los vi con mis ojos desde un teléfono”, aseveró, sobre los mensajes que llevarían al futbolista a iniciar acciones penales contra su ex.

"Había supuestas cosas de la vida privada, amenazando que iba a contar cosas, que tenía pruebas de eso que iba a contar", detalló. "Un mensaje que queda registrado es una amenaza y una extorsión", dijo. ¡Tremendo!