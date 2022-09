Escandaloso cruce de Débora D'Amato y Luis Ventura al aire: "¿Qué te pasa? No me faltes el respeto"

Luis Ventura y Débora D'Amato se sacaron chispas en A la tarde, luego de que el periodista acusara tácitamente a su compañera de haber tomado una postura poco objetiva en el escándalo de Cinthia Fernández y Matías Defederico.

Débora no dejó pasar que Luis la juzgue profesionalmente, al sugerir que defiende a capa y espada a Cinthia, y ardió Troya. El fuerte encontronazo puso en pausa el testimonio de Roberto Castillo, el abogado de Fernández, que había ido al programa a hablar de la contienda legal entre la expareja por sus hijas.

TREMENDO CRUCE ENTRE LUIS VENTURA Y DÉBORA D’AMATO

Luis Ventura: -Doctor Castillo, yo le estoy preguntando ¿qué causas defiende? Porque quiero decir algo, de la misma manera que Defederico habla de su madre, Cinthia habla con sus columnistas adheridas para que en cadena lo hagan pelota a Defederico.

Débora D’Amato: -No faltes el respeto.

Ventura: -No te nombré, no sé por qué asumís algo.

Débora: -Porque acabás de señalar para acá, Luis. Tengo 49 años, no 12.

Ventura: -No, vos te estás haciendo cargo de algo que yo no dije.

Débora: -Lo venís diciendo desde hace una semana....

Ventura: -Hay muchos programas que le tocan la guitarra a Cinthia…

Cora Debarbieri: -Uno siempre trata de comunicarse con los dos protagonistas. Matías Defederico me respondió mucho tiempo hasta que llamativamente dejo de responder. Cinthia me responde siempre.

Ventura: -Por qué tanto Débora como vos saltan para defender una postura. Yo no te nombré a vos ni a ella... Yo llamo a Defederico y me responde. Llamo a Cinthia y no me responde.

Cora: -Uno acude a los protagonistas. Está en los protagonistas querer hablar con un periodista...

Débora: -Matías no quiere hablar con nosotros públicamente. Siempre tuve una excelente relación con él. Es un buen pibe para matarte de risa, no lo elijo como papá. Uno habla con el que le contesta…

Ventura: -Acá son todos monólogos. Cuando me dan la palabra a mil me cruzan 500. ¿Por qué Cinthia Fernández tiene importancia como mamá y la mamá de Matías Defederico no?

Débora: -Porque Matías es mayor de edad y las otras tres son menores de edad.

Ventura: -Pero no deja de ser madre.

Débora: -Pero es una mamá que está defendiendo a un boludo que tiene las bolas por las rodillas.

Ventura: -(Cinthia es) una mamá que las está defendiendo las redes sociales y que expone a las menores todo el tiempo.

Débora: -Son tres menores defendidas por una mamá que se rompe el alma para que esas pibas morfen.

Ventura: -Hasta estás cubriendo al doctor Castillo para que no responda lo que le pregunté.

Débora: -No, pará, pará un minuto. ¿Desde cuándo vos me vas a señalar a mí por lo que hago y lo que no hago? No me faltes el respeto profesionalmente.

Ventura: -¿A vos siempre se te falta el respeto? Estás hablando desde las 15.45 hasta ahora.

Débora: -No, no abría la boca.

Ventura: -Yo no metí un bocadillo. ¿Que no abriste la boca? Pasen el tape del programa.

Débora: -Pero Luís, ¿qué te pasa? No me faltes el respeto.

Ventura: -¿A vos sola? ¿Y a mí? Yo a vos nunca te nombré ni te falté el respeto.

Débora: -Yo nunca te falté el respeto ni te desacredité. Vos diciéndonos las "Cinthitas" me faltás un poco el respeto.

Ventura: -Nunca dije que eras vos.