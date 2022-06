Escandalosa respuesta de Tamara Báez a Amalia Granata por sus críticas a L-Gante

L-Gante recibió un reconocimiento por su aporte a la cultura y Amalia Granata lo criticó con fuerza. Sus comentarios ofendieron a Tamara Báez, que le hizo frente con todo.

Amalia afirmó que el cantante es el reflejo de la "decadencia" de la sociedad y se mostró indignada con la empresa que destacó el aporte del cantante de cumbia 420 a la música.

Al escuchar a la diputada criticando tan fuerte al papá de su hija Jamaica, Tamara le respondió con firmeza reviviendo los primeros pasos de Amalia en la TV.

TREMENDO POSTEO DE TAMARA BÁEZ DEDICADO A AMALIA GRANATA

La joven compartió a través de sus stories de Instagram los dichos de Amalia sobre L-Gante junto a una foto retro de la diputada en topless junto a Roberto Pettinato.

"La que se hizo famosa por contar que se acostó con Robbie Wiliams" G-plus

QUÉ DIJO AMALIA GRANATA SOBRE L-GANTE

En Polino Auténtico, Amalia Granata opinó sin filtros sobre la distinción que recibió L-Gante por su aporte a la cultura.

"Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho. A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel. ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’!", afirmó Granata.

Y cerró, a fondo: "Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mí son emergentes de una sociedad en decadencia”.

