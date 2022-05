Escandalosa pelea de Matilda Blanco y Sabrina Carballo en El Hotel de los Famosos: "Sos una mosca muerta"

El repechaje en El Hotel de los Famosos calentó la competencia y los roces entre los exconcursantes que buscan su regreso al reality show y los participantes ya comenzaron. Un encontronazo muy fuerte fue el que tuvieron Matilda Blanco con Sabrina Carballo.

La actriz se molestó porque la asesora de imagen no la saludó a la mañana y todo terminó en una tremenda frase de la expanelista de Este es el show. “Vos sos una mosca muerta”, lanzó, sorprendiendo a Sabrina.

“No me faltes el respeto, Matilda”, le pidió, pero la expanelista de Este es el show siguió repitiéndole que era “una mosca muerta”. “Sos una maleducada. Yo no estoy jugando”, la cruzó Sabrina.

Matilda: "¡Te falto el respeto todo lo que se me da la gana! ¿Por qué no le vas a llorar a Chanchi? ¡Andá a llorarle a Chanchi!". G-plus

LA TREMENDA PELEA DE MATILDA BLANCO Y SABRINA CARBALLO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Enfurecida, la expareja de Chanchi Estévez no lo toleró y le siguió pidiendo respeto, mientras la apuntaba con el dedo y se acercaba a ella. “Alejate”, le dijo la coach de imagen.

“¿Pero quién sos para decirme que no te falte el respeto? ¿Quién sos? ¿Sos alguien?”, saltó, mientras Sabrina le decía su nombre y Matilda estallaba. “Ay, no me digas. Yo soy Matilda Blanco. ¿Te podes correr que estoy haciendo el queso?”, la cruzó la otra.

Sabrina: "No me digas 'mosquita muerta' porque yo no lo soy. Vos sos una señora grande maleducada. No aprendiste nada con todos estos años grandes que tenés". G-plus

“No me digas 'mosquita muerta' porque yo no soy ninguna mosquita muerta”, arrojó, entre gritos. "Sos una señora grande. Bueno, sos una señora grande maleducada entonces. No aprendiste nada con todos estos años grandes que tenés”, saltó, enojadísima.

“Estás en todos lados. Tomátelas, fuera de mi vista”, siguió la productora de moda, enfurecida. “¡Te falto el respeto todo lo que se me da la gana! ¿Por qué no le vas a llorar a Chanchi? Andá a llorarle a Chanchi por lo que te dije. Andá a llorar”, arrojó, mientras volvía a gritarle “¡inmadura, mosca muerta!”. ¡Tremendo!