Ernestina Pais explicó por qué lloró al hablar de su hermana Federica: "Transitamos una historia difícil"

Ernestina Pais, que siempre se muestra alegre y buena onda, se quebró en llanto en LAM.

Cuando Ángel de Brito le preguntó por su hermana, Federica, la conductora se puso a llorar y no pudo seguir hablando sobre su infancia.

Más tranquila, acto seguido reflexionó sobre su llamativa reacción y aclaró que siempre fue muy sensible.

POR QUÉ ERNESTINA PAÍS SE QUEBRÓ EN LLANTO AL AIRE

“Yo creo que estaban más asombrados por descubrir que soy sensible, cosa que no se a ustedes, pero a mí en pandemia me empezó a pasar mucho de dejar salir los sentimientos y estar un poco más libre, de mostrarme cómo soy”.

"Llorar no es necesariamente malo, yo me emocioné porque se me vino toda mi infancia a la cabeza. Las relaciones son complejas, nunca son ni blancas ni negras, y lo que yo sentí fue nostalgia y emoción por esas niñas que transitaron una historia difícil. Eso fue lo que a mí me conmovió".

"Con mi familia pasamos historias fuertes, que a mí me traspasó ayer por el cuerpo. No fue ni el enojo, ni nada, fue la emoción. Y me parece que una de las cosas más hermosas que podemos tener es poder todavía emocionarnos”, reflexionó Ernestina en Instagram sobre su infancia, aún conmovida.