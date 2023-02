Enzo Aguilar encaró a Fernando Carrillo tras su tremendo comentario a Emiliano Rella en El Hotel de los Famosos 2: "La gente como vos se va a acabar"

Luego de las fuertes repercusiones que despertó el comentario que le hizo Fernando Carrillo a Emiliano Rella en El Hotel de los Famosos 2, Enzo Aguilar repudió sin filtro los comentarios del actor.

“El chistecito del marisco, molusco y la conch…, a esta altura de la sociedad, no se puede permitir”, comenzó diciendo el influencer, dejando en claro su firme postura en el ciclo de eltrece.

Luego, Enzo se dirigió directamente a Carrillo: “Cuando pasó lo de Emiliano y Fernando, automáticamente se me vino a la cabeza la cantidad de veces que me crucé con ‘Fernandos’ en mi vida. No quiero dejar de decir, para la gente que está viendo del otro lado, que esto sí es violento porque vos no tenés el derecho de exponer a la otra persona”.

"Cuando pasó lo de Emiliano y Fernando, automáticamente se me vino a la cabeza la cantidad de veces que me crucé con ‘Fernandos’ en mi vida". G-plus

“Lo digo porque, seguramente, cientos de pelot… del otro lado se rieron con tu chiste. Pero cientos, eh, porque hay muchos”, agregó, sin tapujos a la hora de dar a conocer sus sentimientos y su punto de vista.

Más sobre este tema El polémico comentario de Fernando Carrillo a Emiliano Rella que despertó la furia de sus compañeros en El Hotel de los Famosos 2

Y cerró, tajante: “Pero estoy tranquilo de que haya un montón de otras millones de personas que en ese momento dijeron ‘no, no, chabón, no es por ahí’. Porque exponer es violencia. Eso quiero decir solamente. La gente como vos, estoy seguro, se va a acabar. Eso es todo”.

"Pero estoy tranquilo de que haya un montón de otras millones de personas que en ese momento dijeron ‘no, no, chabón, no es por ahí’. Porque exponer es violencia. La gente como vos, estoy seguro, se va a acabar". G-plus

LA ANGUSTIA DE ALEJO ORTIZ TRAS QUEDAR ELIMINADO DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Fueron muchas las emociones que se vivieron en el desafío que enfrentó a Alejo Ortiz con Juan Manuel Martino en la H de El Hotel de los Famosos 2 donde el actor se convirtió en el nuevo eliminado del reality de eltrece tras ser vencido por su compañero.

Con lágrimas en los ojos, Alejo compartió sus sentimientos a flor de piel: “Yo ya gané, que era lo que había venido a buscar. Pude competir como quería competir y lo di todo, y me siento orgulloso de mí, y es lo que venía a buscar”, expresó.

“No vine a buscar los 15 millones, vine a saldar una cuenta pendiente de mi pasado”, cerró, visiblemente movilizado por haber quedado afuera del programa y feliz por el esfuerzo que hizo pese a tener el tobillo vendado y conmovido por los abrazos que recibió del resto de los chicos.