La entrevista de Mariana Fabbiani a Nahir Galarza y una polémica frase sobre el asesinato de su novio

Nahir Galarza (20), la joven condenada a cadena perpetua por asesinar de dos balazos a su novio, Fernando Pastorizzo, habló con Mariana Fabbianni desde la cárcel de Paraná, Entre Ríos. En una extensa entrevista, la primera que da para la televisión, la mujer recordó la fatídica noche del crimen, reafirmó su versión sobre una presunta relación enfermiza con la víctima y hasta de la versión del encubrimiento de su padre.

Algunas de sus declaraciones más resonantes:

-"Los primeros meses estuve en una comisaría y fueron horribles. No podía tener comunicación con el exterior, salvo las visitas con mis padres. Fueron ocho meses. Estaba sola y no tenía televisor, ni radio, ni música. Leía mucho, llegué a tener 400 libros, más o menos. Fue horrible estar incomunicada tanto tiempo. No me dejaron llamar a mis padres para sus cumpleaños".

"Me siento culpable porque decidí sobre la vida de Fernando. No me siento responsable de lo que pasó. Había violencia psicológica y física". G-plus

-"Mis padres fueron a los primeros a los que les conté. Ese día no podía reaccionar, no entendía lo que estaba pasando. No pensaba en nada, tenía la mente en blanco. No me acuerdo cómo llegué a mi casa ni qué hice, ni de apoyar el arma. Entré a mi habitación y me quedé quieta".

-"Me llamó la mamá de Fernando para ver si sabía dónde estaba. No tenía noción del tiempo. Mi papá se sintió culpable por haber dejado el arma apoyada en la heladera. Yo no sabía usar armas, nunca había agarrado una. Fernando agarró el arma. Fue así, siempre lo voy a seguir sosteniendo y decir lo mismo. Fui con él porque estaba amenazada por Fernando. Tome conciencia tres meses después".

-"Me siento culpable porque decidí sobre la vida de Fernando. No me siento responsable de lo que pasó. Había violencia psicológica y física. Dejó de ser algo normal. Era enfermizo. Se pudo haber evitado el día. Nosotros no tendríamos que habernos visto. De todas formas iba a terminar mal. Si yo no estuviera acá adentro (en la cárcel), estaría en un lugar peor. Fernando pudo haber evitado todo".

Fabbiani le preguntó por la versión sobre un presunto encubrimiento a su padre. “Haría cualquier cosa por él”, contestó Nahir. “¿Hasta una cadena perpetua?”, repreguntó Mariana. “Sí, hasta una cadena perpetua”, respondió. G-plus

-"(Nunca conté lo que pasó) por miedo tal vez. Hasta ahora todo lo que he dicho me han juzgado, criticado o sacado de contexto, O tergiversado. Todo lo que yo digo lo toman para mal, O cambian mis palabras. Me gustaría decirlo pero estoy esperando una respuesta de Casación".

-"Me siento culpable de todo lo que pasó con él. Porque más allá de todo, él era una persona que ya no está y eso me hace sentir demasiado culpable. Y no tengo nada para hacer que pueda revertir la situación".

-En un momento Mariana Fabbiani le preguntó por la versión sobre un presunto encubrimiento a su padre. “Haría cualquier cosa por mi papá”, contestó Nahir. “¿Hasta una cadena perpetua?”, repreguntó la conductora. “Sí, hasta una cadena perpetua”, respondió.