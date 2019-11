El enojo de Ana Rosenfeld tras su posible suspensión y su respuesta a Burlando: "Yo fui usada por Darthés"

Mientras espera la notificación de parte del Colegio de Abogados que oficializará la suspensión de su matrícula por un año, Ana Rosenfeld hizo catarsis.

Tras haber sido acusada por violar el secreto profesional al anunciar su renuncia a defender de Juan Darthés, la letrada habló con Radio Mitre sobre el tema y se refirió a los dichos de Fernando Burlando.

Al conocerse la noticia de la sanción, el abogado había opinado: "Ana tiene un perfil conocido por todos, tiene muchísima presencia en los medios. Se puede hablar de supuestos excesos que puede incurrir un profesional cuando explica los motivos de la no continuidad".

“Es una tontería lo que dijo Burlando. No es un exceso decir que no quiero seguir con una causa. Yo fui utilizada por Darthés. Nunca cometí ningún exceso y si lo cometí lo hice como mujer al sentirme ultrajada por su buena fe", sostuvo.

Y siguió: “A lo mejor les molesta Ana Rosenfeld. Creo que a la gente le molesta no solamente mi popularidad, mi fama, el cariño que tengo de la gente, sino que cada vez que tengo la oportunidad digo todo lo que siento y cuando me tengo que enojar con la Justicia, me enojo”.

La abogada deslizó que la dura medida disciplinaria es una cuestión personal con ella. "Es una persecución a mi persona. Estas cuestiones son reservadas y secretas. Es una locura lo que hizo la Sala 1, no me pueden prohibir un año", exclamó Rosenfeld. Y tildó de "inconstitucional" y de "atrocidad" la sanción que dictaminó el Tribunal.