La guerra entre el viejo BAR y el actual no tiene tregua. Esta vez Jorge Moliniers terminó discutiendo con Flavio Mendoza y el productor terminó lanzándole una dura frase que hizo que el bailarín se marche enojado y llorando del estudio.

Un malentendido de Jorgito desató la pelea después de que Flavio dijo que a su baile con Chipi “le faltó magia”. “¿Nos faltó la magia como el cuadro del Matador, lo que hicieron Cinthia Fernández y el novio?”, lanzó, chicanero sin saber que justo esa gala el productor había sido reemplazado por Carmen Barbieri y no formó parte de la grabación.

Flavio: "Me quiere pelear gratuitamente. Si fueras un gran bailarín no estarías de gerente en un boliche en Paraguay. Si me tira con una bomba, yo le tiro con otra". G-plus

Y Flavio salió con todo: “Me quiere pelear gratuitamente. Si fueras un gran bailarín no estarías de gerente en un boliche en Paraguay. Si me tira con una bomba, yo le tiro con otra. Te estoy hablando con amor”, arrojó, haciendo que Jorge vaya por más. “Vos nunca más a poder entrarme aunque me tires un misil porque yo estoy tan seguro de mi laburo que te puedo desafiar acá a vos y no vas a poder ni con tu escuela ni con tus bailarines. Conmigo no”, lanzó el paraguayo molesto.

Jorgito: "Yo estoy tan seguro de mi laburo que te puedo desafiar acá a vos y no vas a poder, ni con tu escuela ni con tus bailarines. Conmigo no". G-plus

Pero no fue todo. Laura Fidalgo acusó a la pareja de “fríos” y “soberbios”, mientras Aníbal Pachano estalló al decir, enojadísimo, que la actuación de Jorgito y Chipi fue “técnicamente prolija, pero aburrida”. Encolerizado, el bailarín terminó yéndose del estudio entre lágrimas.