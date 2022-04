Emotivo posteo de Mica Viciconte tras su victoria en MasterChef Celebrity 3: "El que no arriesga, no gana"

El lunes, Mica Viciconte y Tomás Fonzi compitieron en la final de MasterChef Celebrity 3 (Telefe) en las cocinas más prestigiosas del país.

Si bien los dos dieron lo mejor, la pareja de Fabián Cubero dio el batacazo y se consagró campeona de la tercera edición del certamen culinario.

Muy contenta por haber alzado el trofeo, Mica se mostró tan agradecida como emocionada en Instagram.

"Me animé porque los desafíos en la vida están buenísimos, porque el que no arriesga no gana". G-plus

"El día que me llegó la propuesta dudé mucho si aceptarla o no, porque esto significaba dejar otros trabajos en los que estaba súper cómoda. Me animé porque los desafíos en la vida están buenísimos, porque el que no arriesga no gana", expresó junto a significativas fotos segundos después de haber ganado.

"Arranqué a competir siempre sabiendo que quería entrar para dejarlo todo, y eso implicaba estudio, esfuerzo, dedicación y sacrificio. Y de eso se trata la vida, de seguir y darlo todo... Siempre competí en buena ley y con las reglas permitidas", sumó, orgullosa de cómo jugó.

MICA VICICONTE LES AGRADECIÓ A FABIÁN CUBERO Y A SUS HIJAS

Junto a las fotos en las que también se ve a Fabián y a sus hijas con Nicole Neumann -Allegra, Sienna e Indiana- apoyándola, Mica les agradeció por el aguante incondicional.

"Me bancaron todo este tiempo con muchas horas trabajadas, con mis momentos de enojo cuando algo no me salía, por esperarme con la comida hecha, por ayudarme con recetas y por estar", expresó.

Y se despidió obsequiándole un tierno mensajito a Luca, su bebito en camino.

"Fue quien permitió que todo esto sea posible y es un recuerdo que me va a quedar de por vida. Ahora a disfrutar de esta etapa que desee mucho tiempo y a dedicarme a él que me necesita", cerró.