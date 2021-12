El emotivo mensaje de Darío Barassi a su hija por haber terminado salita de 2: "Mi baba se cae a mares"

A la felicidad de Darío Barassi por haber ganado el premio de oro de Ciudad de este año, Los Más Clickeados, y por haberse llevado el Premio Produ 2021 como mejor conductor, se le suma que su hijita Emilia terminó salita de dos.

Junto a una foto muy linda de su nena con Luli Gómez Centurión jugando en el jardín de su casa, el conductor de 100 argentinos dicen (eltrece) le dedicó tierna palabras remarcando que se siente súper orgulloso de ella.

EL TIERNO MENSAJE DE DARÍO BARASSI A SU HIJA POR HABER TERMINADO SALITA DE 2

"Hoy término su salita de 2. Bailó. Saltó. Se rió. Cantó. Nos dio besos y abrazos. Lloró. Gritó y corrió. Verla ahí, autónoma y con amigos me hace pensar en lo orgulloso que estoy de ella. La pipi crece. Firme, con personalidad y alegría. Mi baba se cae a mares. Enana, le dije al oído volviendo, te amo y te admiro. Ella me dio un beso con baba y me dijo 'para que te dure'", expresó el conductor, súper feliz.