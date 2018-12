Risas, desopilantes preguntas y el sentido del humor que heredó de su padre Jorge, hicieron que el paso de Malena Guinzburg por Morfi, todos a la mesa no pase desapercibido. Tras 3 años en el ciclo, la humorista se despidió del programa con un emotiva carta.

"Sólo puedo subir 10 fotos, sino subiría mil, o más... de todas las locuras que hice en Morfi. Hoy fue mi último día en el programa (a lo mejor me vean en las fiestas, pero será la magia de la televisión)", comenzó diciendo Malena en Instagram junto a varias postales de sus días en el estudio y junto a sus compañeros.

"Fui muy feliz durante estos tres años, conocí gente maravillosa, me llevo grandes amigos y amigas. Estuve en un canal en el que espero volver a laburar. Crecí muchísimo, aunque en altura no se note, gané dos premios Tato, me reí, aprendí... Sólo tengo palabras de agradecimiento a todos los que fueron parte todo este tiempo", agregó, dejando en claro su felicidad por ser parte del programa de entretenimientos que conducen Zaira Nara y Damián de Santo por Telefe.

"Gracias por bancarme, por estar, por divertirnos, por darme la oportunidad. Y gracias al público que siempre, siempre, siempre, me tiró la mejor. Se vienen nuevos proyectos para el año que viene. Así que también estoy feliz, aunque me de pena irme. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. ¡¡¡Los quiero!!!", cerró, feliz por su labor.