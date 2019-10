Emotiva despedida de Eugenia Tobal de Cocineros de Noche: "Necesito estar con mi mamá y con la panza"

Faltando siete semanas para que Eugenia Tobal (43) de a luz a su hija, Ema, fruto de su amor con Francisco García Ibar (36), cuidador de perros y dueño de un refugio vip de mascotas, la actriz y conductora de Cocineros de Noche se despidió del programa culinario para poder transitar el último período del embarazo con su familia y poder cuidar de cerca a su mamá, Ofelia, quien lucha contra un cáncer.

"No quiero explayarme mucho porque voy a llorar. Estoy muy sensible. Fue una semana un poco revoltosa para mi, estuvimos acompañando mucho a mi mamá que está atravesando una enfermedad que la tiene a maltraer. Por suerte está ahí, batallándola como sabe hacer ella, con su fuerza y su energía. Pero bueno, tenemos que estar todos juntos. Es un momento muy especial, falta poquito para que nazca Ema y son momentos muy sensibles. Hoy va a ser mi último programa. Me da mucha pena, pero no puedo seguir, estoy muy cansada, necesito estar con mi mamá, necesito estar con la gorda, con Fran y llegar al final del embarazo lo mejor que pueda porque fue muy deseado y esperado”, dijo Eugenia, emocionada y sin contener las lágrimas.

"No puedo seguir, estoy muy cansada, necesito estar con mi mamá, necesito estar con la gorda, con Fran y llegar al final del embarazo lo mejor que pueda". G-plus

Acariciando su pancita y despidiéndose por unos meses de sus compañeros, Eugenia agregó: "Hasta acá llego pero es una despedida muy cortita. Volvemos muy prontito con la beba en brazos, para que ustedes la conozcan, porque acá vamos a develar la cara de la beba. La vamos a mostrar. Les quiero agradecer a todos. Fueron días muy duros, pero estamos saliendo adelante, por suerte. El programa sigue y yo voy a volver. Les agradezco todo el aguante, fundamentalmente. Quiero atravesar esta última etapa del embarazo lo mejor que se pueda. Me encanta hacer este programa, pero a veces la prioridades llaman. Necesito estar con la familia y con la panza. Gracias. Voy a volver y ya pronto somos dos".