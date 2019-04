La emoción de Tinelli al hablar de su familia en la apertura de ShowMatch: "Son el verdadero éxito de mi vida"

No es un año más. Esta edición corona los 30 años de ShowMatch y un recorrido que marcó la vida de los televidentes, gracias al sello propio que le supo imprimir Marcelo Tinelli noche a noche.

Fue por eso que en un programa a pura emoción, el conductor quiso dedicarle unos minutos de este debut a sus seres más queridos: "El programa y nuestra vida se entrecruzan permanente. De lo primero que me acuerdo y no me quiero empezar a quebrar, es de la imagen de mis viejos. Así que les quiero agradecer a Dino y a Chiquita... A mi mamá le decía Chiquita, porque no le decía María Esther", comenzó Marcelo.

"A la época de Bolívar, el lugar que me vio crecer y al que voy a seguir volviendo. Ellos me enseñaron a luchar, a no bajar los brazos, a valorar el esfuerzo y el trabajo. Y estos valores me los traje en una valija, cuando me vine a Buenos Aires con mi viejo enfermo y una noche tuvimos que salir de apuro por una cirrosis que terminó con su vida en quince días. Pude aplicar muchas cosas que me enseñaron y por suerte tenían tanta razón", agregó.

"quiero agradecer profundamente a mi familia. Siento que todos ellos son el verdadero éxito de mi vida y lo que más quiero en este mundo. Así que gracias de todo corazón por el amor incondicional que me dan cada día. Los amo muchísimo". G-plus

Por otro lado, se emocionó al referirse a la familia que formó y lo acompaña día a día: "También quiero agradecer profundamente a mi familia. Acá esta mi mujer (Guillermina Valdés). Gracias, mi amor. Es una mujer inteligente, hermosa y maravillosa. Todo lo que diga me va a quedar corto. Quiero agradecerle a mis hijos: a Mica, que para mí es Tuta; a Cande, que para mí es Lelé; Fran, para mí el Tiki; a Juani, para mí La pebe; y a Lorenzo, para mí Lolo. Y los hijos de mi mujer que son como mis hijos también. Este beso también para Dantu, Palo y Hele (los hijos que Guillermina tuvo con Sebastián Ortega). Siento que todos ellos son el verdadero éxito de mi vida y lo que más quiero en este mundo. Así que gracias de todo corazón por el amor incondicional que me dan cada día. Los amo muchísimo".

"Y no me quiero olvidar de agradecerles a Sole (mamá de Cande y Mica) y Pau (madre de Juanita y Francisco), madres ejemplares de mi hijos. Para ellas sólo tengo palabras de elogios y en este momento las quiero recordar. Así que también un beso grande para ellas", cerró, visiblemente movilizado.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!