La emoción de Nazarena Vélez a poco de que Barbie viva su primer Día de la Madre en plena dulce espera: "En Brasil sintió la primera patadita y nos pusimos a llorar"

En medio de la felicidad que siente Barbie Vélez, en plena dulce espera con Lucas Rodríguez, Nazarena se emocionó al hablar de una experiencia especial que vivió con su hija mientras estaban de vacaciones en Brasil.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito le preguntó a su angelita cómo iba a celebrar el Día de la Madre: “No preparamos nada, ya sabes que a mí no me gusta festejar. Pero a mis hijos los voy a ver, Barbie justo llega el domingo porque todavía está en Buzios”, comenzó diciendo Nazarena, sincera.

Luego, al ser indagada por cómo estuvieron esos días de descanso, la productora compartió sus sentimientos a flor de piel: “¡La pasamos muy bien! El bebé pateó por primera vez allá y ella lo sintió. Yo le toqué la panza y pateó”.

“¡Las dos nos largamos a llorar! No podía creer verla con la pancita adelante mío y tan feliz. La pasamos muy pero muy pero muy bien”, cerró Nazarena, visiblemente movilizada por esta nueva etapa en su familia.

BARBIE VÉLEZ HABLÓ SOBRE SUS CAMBIOS FÍSICOS DURANTE EL EMBARAZO

Barbie Vélez y su marido, Lucas Rodríguez, están re contentos por su bebé en camino, que nacerá en febrero. Por eso, ella charla casi a diario con sus seguidores sobre cómo avanza su gestación. Y responde a todas sus dudas.

En esta oportunidad, le consultaron a través de sus stories de Instagram si siente "miedo" de sus cambios físicos por el embarazo. A lo que Barbie respondió con sinceridad, remarcando que tiene "asumido" que ocurrirá. De hecho, ya los está notando.

"No me da miedo porque tengo muy asumido que va a cambiar. De hecho, ya está cambiando. Ya lo veo, bastante... Lo tengo muy asimilado. No me estoy cuidando con las comidas, trato de comer sano pero muchas veces no se puede", contó Barbie, haciendo hincapié en que hoy por hoy todo es disfrute en su vida.