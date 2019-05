La emoción de Lali Espósito en los premios Gardel al recordar a su prima: "Se lo dedico a Virgi, mi fan número 1"

El martes por la noche Lali Espósito (27) tuvo una velada soñada en la entrega de los Premios Gardel a la Música 2019, transmitidos por TNT, donde se alzó con las tres estatuillas por las que aspiraba. Y más allá de la alegría por los galardones recibidos, la artista se emocionó al recordar a su prima Virginia Riera, quien falleció a los 30 años, la semana pasada, tras una larga y dura lucha contra el cáncer.

Lali hizo su conmovedor discurso en ocasión del primero de sus premios, al imponerse como Mejor Artista Femenina Pop. Al arranque de su oratoria, no dejó de lado su habitual simpatía y comenzó su agradecimiento con un chiste por su look, en especial por sus infinitos rulitos rubios: “Sé que les va a parecer un poco raro que hable en serio con esto en la cabeza. El pop es así. Primero quiero felicitar a todas las mujeres que están en esta categoría conmigo y a todas las que no están también, a todas las que hacen música todos los días de su vida, y le ponen el amor a eso, y le ponen la pasión a una industria que no es para nada fácil para nosotras. Y dicho eso, apoyo a todas las compañeras que pidieron por un lugar para las mujeres en los escenarios, en los festivales de nuestro país".

“Aprovecho este micrófono y las cámaras que nos están viendo en todo el país, en todo el mundo para pedir por el aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país. Se trata de libertad, de derechos y de que no mueran más mujeres debido a esta causa que es de salud pública”. G-plus

En ese tono, continuó: "Tengo el honor de recorrer, de estar en muchas de nuestras fiestas y siempre me siento un poco sola, y eso me da pena. Y todas merecen el lugar, hay muchísimo talento en este país así que aprovechémoslo, productores, organizadores. Lo mismo sucede en los estudios, que haya más lugares para las mujeres compositoras, productoras, músicas. Faltan mujeres, yo lo veo desde mi humilde opinión, y apoyo que nos den más lugar. Por todas ustedes que todavía no tienen un lugar y desean un día ganarse un Gardel, se los dedico".

Más seria, Lali hizo otra proclama feminista: “Aprovecho este micrófono y las cámaras que nos están viendo en todo el país, en todo el mundo para pedir por el aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país. Se trata de libertad, de derechos y de que no mueran más mujeres debido a esta causa que es de salud pública, así les cueste aceptarlo o no”.

Luego, hacia el cierre de sus palabras, llegó el instante más emocionante: “Muchas gracias por esto, se lo dedico a mi familia, que son lo más importante para mí; a mi amor, Santi (Mocorrea), y se lo dedico a mi fan número uno, mi prima Virgi que está en el cielo", cerró sus agradecimientos, sin poder contener la emoción”, se despidió con lágrimas en los ojos.

Lali Espósito se alzó también con el galardón al Mejor Álbum a Artista Femenina Pop, por Brava, y Canción del Año, por Sin Querer, el tema que hizo con la dupla de venezolanos Mau y Ricky Montaner.