La emoción de Flor de la Ve al relatar cómo su hijo se aferró a un juguete de su infancia: "Verlo me partió el alma"

El lunes por la noche, Florencia de la Ve regresó a la pista de ShowMatch junto a Gabo Usandivaras, a dos semanas del fuerte enfrentamiento en la pista con Pampita y Florencia Peña. Con todos los involucrados más relajados y reflexivos, la conductora de Flor de Tarde, por la pantalla de Ciudad Magazine, contó cómo fueron sus emotivas horas previas junto a sus mellizos, Paul e Isabella (7).

Plantada ante la cámara, Flor reveló: “Ayer (lunes) me fui del programa directo a mi casa porque no tenía ensayo del Bailando, tenía la tarea de los chicos y me puse a organizar cosas… ¡No saben lo que era el cuarto! Entonces, nos pusimos a ordenar y como había un montón de cosas con las que ya no juegan, juntamos para regalar o donar. ¡No saben cómo estaban los chicos!”

"Verlo a Paul corporalmente, su sensación, su carita y sobre todo que eran juguetes de cuando eran bebés, fue algo que me movilizó profundamente”. G-plus

“En un momento, vi a Paul que fue a una de las bolsas y se agarró algo, se guardó una cosita. Les juro que me partió el alma. Obvio que trato de enseñarles a mis hijos que uno tiene que dar las cosas que no utiliza y le pueden servir a otro chico. Pero también son cosas que tienen que ver con su historia, con algo a lo que le tienen afecto y me transportó a cuando yo era chiquita", afirmó Florencia.

"Verlo corporalmente, su sensación, su carita y sobre todo que eran juguetes de cuando eran bebés, fue algo que me movilizó profundamente”, cerró la conductora conmovida.