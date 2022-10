La emoción a flor de piel de Rodrigo Tapari ante Flor Álvarez: "Creo que viniste al mundo para darnos amor"

La calidad interpretativa de Flor Álvarez (27) le sigue ganando el favor de los jurados de Canta Conmigo Ahora, y en esta ocasión fue el turno de Rodrigo Tapari, que regresó al certamen y tuvo palabras muy emotivas para con la artista callejera cordobesa.

En esta tercera jornada de eliminatorias camino a la final, Flor se animó a interpretar Seminare de Serú Girán, en una versión muy propia que sorprendió al jurado por la dulzura de la voz de la joven no vidente, que está esperando a su primer hijo.

Antes de que el jurado emita sus devoluciones, Marcelo Tinelli la calificó de “ángel” por su look de vestido negro y pelo lacio, y la dejó en manos de Celeste Carballo. “Flor, me encantó tu versión de esta canción que tanto escuché y canté. Vos ya casi tenés tu disco grabado (…), tenés un repertorio increíble y aparte sos la más rockera”, le dijo la artista.

RODRIGO TAPARI Y UNA EMOTIVA DEVOLUCIÓN A FLOR ÁLVAREZ EN CANTA CONMIGO AHORA

“¡Guau! A mí me pasa algo con Flor, y es que conecto desde el minuto cero, desde que empieza a cantar. Y yo cuando ella empieza a cantar a mí me pasa que, independientemente de tu condición, vos me estás enseñando a ver a mí, no sé si me entendés lo que te digo, vos me estás enseñando a ver”, explicó el cantante.

“A veces nosotros…Yo veo, pero no valoramos la vida. Yo creo que lo que vos me estás enseñando a través de la música es a conectar desde el alma, desde el corazón. Yo te estoy viendo e interpretando cada cosa que decís, porque te creo absolutamente todo, porque siento mi cuerpo vibrar cuando emitís sonido con tu voz”, dijo Tapari.

“Creo que viniste al mundo para darnos amor, y a veces yo me pregunto y hablo con Dios de muchas cosas, y yo siento que Dios te envió a esta tierra para darnos amor a nosotros y para enseñarnos realmente lo que es ver, lo que es mirar”, cerró Rodrigo Tapari, notablemente emocionado, frente a Flor Álvarez, que culminó la noche en el podio, a la espera de ver si clasifica para la próxima etapa.