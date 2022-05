Emily Lucius le hizo una escena de celos a Martín Salwe en El hotel de los famosos: "¿Qué pasó con Silvina Luna?"

Emily Lucius llego a El hotel de los famosos justo cuando Silvina Luna fue eliminada en un duelo con Majo Martino, y desde que entró al reality, Martín Salwe ha estado intentando generar una relación con ella con buenos resultados.

Sin embargo, Emily fue descubriendo de a poco que el vínculo entre el locutor y la modelo no fue lo que él le dijo, por lo que decidió encararlo mientras trataban de conciliar el sueño en el cuarto de huéspedes.

Por eso, mientras Alex Caniggia los animaba a hacer “cucharita”, como Martín hizo en su momento con Silvina, Emily se mostraba reticente a compartir la cama, aunque reconoció que algo le pasa con su compañero, o de lo contrario “no se lo chaparía siquiera”.

EMILY LUCIUS INTERROGÓ A MARTÍN SALWE SOBRE SILVINA LUNA

“¿Y qué pasó con Silvina? ¿Lo mismo o voy a quedar como que soy otra figurita? Para saber el contexto”, le preguntó sin vueltas Emily a Martín. “Con Silvina era más divertido, era más tipo cucharita”, le contestó él, generando una reacción de su parte.

“También la acompañé mucho cuando estaba mal acá. Del tema que padecía ella. Fuimos compañeros, muy compañeros”, le contó él. “No quiero quedar como el culo porque, no sé, (vos podés ser) el pibe que se agarra a todas las minitas del reality”, le dijo ella, ante lo cual él le propuso “dormir de la mano”.

“Si me pongo en el lugar de ella, es feo escuchar toda la verdad. Yo le respondo algo cercano a la verdad. Decido contarle que fue una cucharita, unos mimos, unas caricias, hubo unos besos y hasta ahí nomás”, explicó Salwe en un corte de edición.

“No quiero quedar como una bolu…, y en el fondo, Martín me está empezando a gustar un poquito. Elijo confiar en su palabra. Y me dijo que no pasó nada, que fue un histeriqueo”, señaló Emily en otro corte, dejando en claro que creyó las explicaciones a medias de Martín Salwe.

¿Y si vuelve Silvina Luna?