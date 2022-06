Emily Lucius se disculpó con Locho Loccisano tras ser eliminada de El hotel de los famosos: "Es lo que corresponde"

“Ella es la que más jodas debe haber hecho de todos nosotros” se sinceró Martín Salwe hace algunos días en El hotel de los famosos a la hora de describir a Emily Lucius, quien se convirtió en blanco muchas críticas a raíz de su comportamiento con Locho Loccisano.

En medio de una movida para pedir su cancelación en las redes sociales, que a su vez es su método de subsistencia, la influencer decidió emitir un pedido público de disculpas dirigido a Locho con el objeto de aligerar los duros mensajes que recibe a diario.

“Acabo de salir de un juego en donde viví momentos de alegría, competencia, tristeza y mucho aprendizaje. La convivencia con desconocidos requiere de paciencia, empatía, tolerancia y por momentos eso se pierde. Más en un juego en donde no se tiene noción del tiempo ni de la realidad”, explicó Emily.

EL PEDIDO PÚBLICO DE DISCULPAS DE EMILY LUCIUS A LOCHO LOCCISANO TRAS SALIR DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Más allá que todo haya sido una competencia, un juego, quiero pedirle perdón a Locho Loccisano, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió”, agregó.

“Me equivoqué, no fue de mala leche, y por eso acá estoy dando la cara y pidiendo disculpas. Ya hablé con Locho, pero hacer pública mis disculpas es lo que siento que corresponde, porque pública fue también la forma en la que dudé de él. Lamentablemente no pude comunicarles esto antes, ya que debía cumplir con el contrato que firmé”, señaló Lucius.

“Desde hoy voy a intentar volver a mi eje, que es trabajar a partir del humor tratando siempre de ser mi mejor versión. Gracias a todos aquellas personas que durante todo este tiempo me han mandado mensajes de amor y de apoyo, los que me conocen me siguen hace tantos años saben muy bien quien es Emily Lucius”, cerró la influencer.

En las últimas semanas, Emily se mostró muy preocupada ya que las marcas que la auspician en las redes han recibido pedidos para dejar de trabajar con ella, e incluso su hermana Belu Lucius ha sido blanco de críticas y comentarios cuestionables.