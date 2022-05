Emily Lucius contó qué le dijo Martín Salwe tras la vuelta de Silvina Luna a El Hotel de los Famosos: "Él me dijo que chau Silvina"

Emily Lucius reveló qué le dijo Martín Salwe tras la entrada de Silvina Luna a El Hotel de los Famosos, quien volvió a ingresar al reality show junto a otros participantes luego de quedar eliminada.

“Emily, ¿qué te pasa con toda la historia de Martín, Silvina y lo que pasa entre ustedes?”, le preguntó José María Muscari a la influencer, quien respondió: “Yo vine acá a divertirme”.

“A pasarla bien en el camino del humor y del amor, así que ya está todo hablado”, expresó frente al grupo, mientras que frente a cámara aseguró: “A mí él me dijo que chau Silvina, mucho más no sé y tampoco me interesa”.

Cabe recordar que Silvina Luna y Martín Salwe se mostraron acaramelados en el famoso hotel y una vez que ella quedó fuera del programa, forjó un cercano vínculo con Emily Lucius, quien ingresó después de la salida de la modelo.

FUERTE REPROCHE DE SILVINA LUNA A MARTÍN SALWE EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Tras su entrada en repechaje a El Hotel de los Famosos, Silvina Luna le hizo un fuerte reproche a Martín Salwe, con quien mantuvo una relación amorosa hasta antes de su primera salida del reality.

“Cuando volví él me dijo cosas que al otro día cambiaron muy rápidamente, nunca entendí cuánto había de juego y cuánto de verdad había en los sentimientos que decía tener”, manifestó la modelo en el programa de eltrece.