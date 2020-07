Con la eliminación de Agustina, Samanta y Damián son los finalistas definitivos de Bake Off Argentina

Finalmente, este domingo llegó a la pantalla la primera final de Bake Off Argentina, el gran pastelero, el reality que acapara la atención los domingos por la noche y que fue escenario de una polémica. Y es que, tal como lo preveían los usuarios de redes sociales, tanto Damián Basile como Samanta Casais lograron pasar a la final.

Este domingo, el jurado compuesto por Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar sometió a los tres finalistas a una prueba creativa en la que debían cocinar una esfera de chocolate con sorpresa y una torta ópera. En las dos pruebas, los participantes resultaron airosos, pero a la hora de los hechos, sólo dos podían pasar a la final por lo que la elegida para abandonar la carpa fue Agustina Guz.

La somelier dejó la carpa pero con el consuelo de que lo hacía en favor de su querido Damián, con quien forjó una amistad de hierro. A diferencia de otras despedidas, Agustina quedó muy conforme con la decisión del jurado y no derramó una sola lágrima. "Siempre te vi feliz", le señaló Paula Chaves.

"Tengo la tranquilidad del que lo dio todo. Estoy sumamente agradecida por lo que me dio este programa, por la gente que conocí, por los amigos que me llevo, por la seguridad que me llevo. No me siento perdedora, siento que acá lo único que hice fue ganar", dijo la somelier antes de retirarse.