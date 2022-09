Eliana Guercio habló como nunca de la versión de pelea con Antonela Roccuzzo: "Ella es divina y nunca me peleé"

El regreso de Eliana Guercio con su familia a la Argentina la colocó nuevamente en la escena mediática y ella aprovechó un móvil con Intrusos para desmentir la versión de pelea con Antonela Roccuzzo, en el Mundial de Brasil 2014.

"Antonela es divina. Nunca me peleé con ella", aseguró la esposa de Sergio "Chiquito" Romero luego de que Guido Záffora le preguntara por el rumor retro de mala relación con la pareja de Lionel Messi.

Acto seguido, Guercio contó un comentario que le hizo Roccuzzo, cuando la versión de vínculo tenso entre ellas sonaba en los medios. "En un momento, Antonela me encuentra en el Mundial de Brasil, y me dice: '¿Viste? Nos peleamos en el ascensor'. Yo me quedé helada porque no sabía de qué venía. Y ella me dice: 'Dijeron en la televisión que nosotros nos peleamos en el ascensor'".

Lejos de los conflictos, Eliana Guercio destacó la amable personalidad de la esposa de Messi: "Ella es divina, divina, divina. Para ser la mujer de un jugador así, la humildad que maneja, la mina es divina".

GUERCIO HABLÓ DE CAMILA HOMS, RODRIGO DE PAUL Y TINI STOESSEL

En pareja desde hace 15 años con el arquero Sergio Romero, Eliana Guercio habló de su buena relación con las esposas de los futbolistas, pero eludió la polémica cuando le preguntaron por Camila Homs, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

"Con Camila Homs y Rodrigo de Paul, ¿tenías vínculo? ¿Ustedes se conocieron?", le preguntó el notero de Socios del Espectáculo.

Brevemente, respondió: "Nos conocimos en Playa del Carmen, después de la Copa América Centenario. Son divinos".

"¿Las chicas (esposas de los futbolistas) son de tomar partido? Vos las conocés. Se dice que a Tini mucho no la aceptaron porque todas eran más del fandom de Camila", le retrucó el cronista, más picante.

Y Eliana Guercio fue categórica en su declaración: "No, no, no. No me puedo meter en matrimonio ajeno".