Radicados en Manchester desde hace varios años, Eliana Guercio (41) se mantiene en contacto con sus seguidores a través de Twitter y desde allí muestra todo su carácter, sea para defender a su marido Sergio Romero (31) o, como en esta oportunidad, a una de sus hijas. En la red social, contó el conflicto que tuvo con la escuela a la que manda a Chloe (5) y Yasmín (8), sus nenas junto a la pequeña Meghan Ivy (8 meses).

Hace unos días, Eliana relató en Twitter el conflicto que se desató por el papel de la Virgen María en un obra escolar de su hija. “¿A alguno le paso? No puedo explicarme esto. Previo a viajar a Argentina, Chloe recibe dos lineas para interpretar a María en el acto de la escuela. Volvemos y ya no tenía su personaje, aún faltando dos semanas y media para el acto. ¿Se puede hacer llorar a un niño así?”, relató, indignada.

Muchas fueron las personas que se compadecieron de su situación y no faltó quién propuso que le quitaran el rol de la Virgen a la nena que reemplazó a su hija: “Esa tampoco es solución, nosotros no podríamos hacerle eso a otra niña como lo hacen con la mía, llegado este punto no sé cuánto ensayo la otra nena. Con no volverlas a ver llorar me alcanza”, aseguró, sobre el conflicto escolar.

“A partir de ahora voy a publicar los motivos por los cuales mis hijas vienen llorando de la escuela, cosa bastante habitual lamentablemente. Grave error hemos cometido al cambiarlas de escuela”, siguió Eliana, enojada el mismo día, contando que había hablado con los directivos y dando su opinión sobre casos similares que le contaban otras mamás en Twitter.

Pero tras el mal momento, finalmente, el problema tuvo solución y Eliana subió orgullosa las fotos de su hija caracterizada como la madre de Jesús: “¡Hola a todos! Estuve muy ocupada, por eso desaparecí. Hice los disfraces de mis niñitas para los actos escolares. Quisiera ser justa y decirles que finalmente la escuela resolvió el problema que les había contado. Hubo dos actos, dos Mary, así que todos felices y contentos. También interpretó al Ángel Gabriel”, twitteó hoy, satisfecha sobre cómo lograron limar asperezas y cumplir el sueño de su nena.

