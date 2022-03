Eli Sulichin habló por primera vez de su noviazgo con Vicuña luego de conocer a su familia en Chile: "Son todos muy amorosos acá"

Feliz por el gran presente que atraviesa Benjamín Vicuña tras haber apostado nuevamente al amor de la mano de Eli Sulichin, el actor viajó junto a la mujer que supo conquistar su corazón a Chile (su país natal) para presentarla ante su familia y ella habló por primera vez de cómo vive esta etapa.

La entrevista a Eli Sulichin en Chile.

“Acompañé a Benjamín a grabar un documental de Greenpeace (que están haciendo diversos actores latinoamericanos, como Ricardo Darín) a la Patagonia. Ahora estamos en Santiago conociendo a su familia y amigos”, comenzó diciendo Eli en diálogo con la periodista Fany Mazuela, de Las últimas noticias.

“Son todos muy amorosos acá en Chile. Todos me recibieron bien”, agregó, dejando en claro que su estadía en el país donde nació el galán fue más que agradable.

Pese al gran momento que vive de la mano del Vicuña, Sulichin no quiso ahondar en temas referidos a su noviazgo: “No me gusta hablar de cosas privadas”, cerró.

EL COMIENZO DE LA HISTORIA DE AMOR DE BENJAMÍN VICUÑA Y ELI SULICHIN

En diciembre, Yanina Latorre contó en LAM que Benjamín Vicuña había comenzado una relación sentimental con Eli Sulichin, amiga de Pampita, a quien conoció en el bautismo de Anita García Moritán.

El tiempo pasó y el verano encontró a la flamante pareja blanqueando el romance en Punta del Este, disfrutando de su amor en el mar.

Oficializado el vínculo, los guiños amorosos entre Vicuña y Sulichin se trasladaron a las redes sociales.