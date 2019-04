Sin eufemismos, Eduardo Feinmann utilizó unos minutos de su progema en A24 para analizar una nota radial que dio Paola Krum, en la que dio detalles de su cambio de vida por la profunda crisis económica que atraviesa el país, y se dirigió a ella con dureza.

"Pongo en contexto lo que escuché porque me indigné. Últimamente escucho a actores y actrices hablar con tanta frivolidad acerca de lo que hacen y dejan de hacer por la crisis. ¿Quién va a negar la crisis? Paola Krum dijo que por la crisis económica no tiene para pedir delivery todos los días”, comenzó diciendo el periodista, logrando la risa por lo bajo de sus compañeros.

"No se rían, che, es una cosa muy seria la que le está pasando a la señora. Yo le sugeriría que pruebe cocinando". G-plus

Subrayando esa actitud, Feinmann prosiguió, con ironía: "No se rían, che, es una cosa muy seria la que le está pasando a la señora... Yo le sugeriría que pruebe cocinando". Luego, señaló: "Paola Krum es la misma que pasó el verano en Punta del Este, Río de Janiero y el Caribe. ¡Qué crisis tan particular, señora Paola Krum! Ahí, en una foto (de su Instagram), está chupando un coco. Actrices, si van a llorar cosas que dicen que no pueden pagar, que todos sabemos que sí pueden pagar, borren estas fotos de sus paseos internacionales porque es muy humillante. Eso es humillante para aquéllos que efectivamente la están pasando mal. Sean empáticos. Son actores K que lloran".

El fuerte descargo del periodista se basó en las declaraciones que hizo la actriz en una nota radial, en la que aseguró que antes era más selectiva con los trabajos que aceptaba y ahora, por la crisis económica de la Argentina, no se da ese lujo; del mismo modo que suprimió alguno hábitos hogareños.

"Economicamente hablando, con esta crisis, uno no se puede poner exigente con el trabajo. Todo cuesta un huevo. Vas al supermercado y no te alcanza la plata", dijo la protagonista teatral de la obra Después de casa de muñecas. Y agregó: "Antes pedía delivery todos los días y ahora no puedo".

