Eduardo Feinman, letal con Andy Kusnetzoff: "Tengo cero admiración por él, recuerdo las maldades que hacía"

Los Martín Fierro de la Radio, que se entregarán el próximo 2 de octubre, ya provocaron revuelo con las nominaciones ya que dos de los conductores nominados, Eduardo Feinmann y Andy Kusnetzoff, sacaron a relucir viejas rivalidades.

El que tiró la primera piedra fue Eduardo Feinmann, cuyo ciclo Alguien tenía que decirlo (Mitre, antes Rivadavia) está nominado como "Mejor programa periodístico matutino diario", ninguneó a Andy en LAM al decir: "¿Quién? Ah, el notero de CQC. ¿Es paseador de perros?", en referencia a su ciclo Perros de la calle.

Pero, además, Feinmann aseguró en Intrusos que no piensa ir a PH Podemos Hablar, ni siquiera después de que tomó un café con Andy para limar asperezas. "No es un programa que me interesa. Y yo elijo a donde ir", señaló.

Más sobre este tema La pregunta sin filtros de Flor de la Ve sobre Eduardo Feinmann: "¿Cómo terminó con Sabrina Carballo?"

EDUARDO FEINMANN LAPIDÓ A ANDY KUSNETZOFF TRAS REVELAR SU VIEJA RIVALIDAD

Tras recordar que siente “cero admiración” por Kusnetzoff, Feimann comenzó a enumerar qué es lo que le molesta de él. "Sé que era un notero de CQC. Eso sí recuerdo. Recuerdo las maldades que hacía. Hasta Mario Pergolini habla mal de él”, dijo.

“(Sus compañeros) decían que es una mala persona. No es un tipo que me interese, la verdad”, se defendió el conductor. “Él me dijo que ya no era el joven que había sido, que había crecido y que se había arrepentido de lo que había dicho de otras personas y de mí”, agregó.

Tras ironizar sobre el hecho de que no permitiría que Andy le pasee el perro, Feinmann recordó qué es lo que más le molestó de su colega. “No le creí nada. Es una persona falsa, oscura, horrible", dijo. "Me ha llamado fascista durante mucho tiempo. Facho. Ahí cruzó un límite del cual no se vuelve", cerró el conductor.