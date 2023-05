Edith Hermida reveló que Alejandra Maglietti salió con un importante famoso: "Es un número uno"

Edith Hermida reveló en diálogo con Primicias Ya que Alejandra Maglietti, su compañera de Bendita Tv y modelo reconocida, salió con un importante famoso pero que no trascendió el nombre de la persona en cuestión.

"Ella después de Jonás no quiso blanquear ninguna relación. En algo quedó herida y a mí me dice 'no tenés que blanquear'. Algo pasó, pero no sé bien por qué no quiere blanquear ninguna relación ¡Y mirá que tuvo varias!”, dijo la panelista.

Entonces, la panelista lanzó sin filtros: “Prefiere mantener en el anonimato la relación y no iluminarla. Yo conocí varias historias, pero no está buscando famosos... En realidad uno sí, fue famoso, pero en otra gestión y no trasncendió”.

“Es una persona muy famosa y talentosa. Es un número uno, pero no me hagas hablar... No voy a decir nada... No son ni Marcelo Tinelli ni Cristian Castro”, aseguró Edith luego de que se lo consultaran.

MARIANO TABARES, LA NUEVA PAREJA DE EDITH HERMIDA, HABLÓ DE SU RELACIÓN

Mariano Tabares, la nueva pareja de Edith Hermida, habló con los Socios del Espectáculo, de su relación sentimental.

“Nos conocimos trabajando. Estuvimos mucho tiempo conociéndonos profesionalmente. Es mucho más que atracción física. Es un montón de cosas”, dijo el productor de la AM 710.