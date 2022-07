Durísimo cruce de Silvina Luna con Martín Salwe en El hotel de los famosos: "No puedo creer que todavía estés acá"

El debate de El hotel de los famosos suele presentar escenas que han quedado fuera de la edición semanal pero que no por ello son menos importantes, como el tremendo cruce que protagonizaron Silvina Luna y Martín Salwe.

La fuerte discusión se dio en el ámbito del comedor, donde la modelo le reprochó al locutor las pesadas bromas que les jugó junto a Emily Lucius a los participantes que ingresaron para el repechaje y también los manejos que tiene con sus compañeros.

“A mí me molestó algo que pasó en el repechaje. Vos me acusaste a mí y a muchos de mis compañeros de que traíamos información de afuera, y vos me chamuyaste cuando ya estabas con Emily”, le dijo Silvina a Salwe, antes de lanzar otra acusación.

“Viniste y me preguntaste ‘ché, ¿cómo me ven afuera? ¡Contame! ¿Estoy bien?’. Y no te estoy ridiculizando, estoy diciendo como me hiciste. Muchos hacen juego, pero el tuyo a mí no me cabe. Para mí, primero que sos súper falso, que decís una cosas y hacés otra por detrás de la gente”, agregó.

LA TREMENDA DISCUSIÓN DE SILVINA LUNA Y MARTÍN SALWE EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“No parás de actuar, flaco. Yo no vine para esto. Yo te empecé a hablar bien pero vos tenés un tonito que a mí me saca”, lanzó Silvina, y Salwe atinó a decir que el tono de ella “también era mortal”, lo que la enojó aún más.

“¿Tenés ganas de escucharlo? Si no, te parás y te vas. Estabas con Emily y me quisiste chapar acá en la puerta”, insistió Silvina, ante la negativa del locutor.

“Seguí así que yo la estoy pasando bárbaro- Vamos de a poco porque me tengo que ordenar. Soy falso, mi vida es un show, soy mentiroso, ¿y qué más?”, preguntó Salwe.

“Que te gusta más la cámara que el dulce de leche. Sos muy infantil, flaco. Madurá y cuando quieras hablamos. ¿Para qué hablar con pendejos boludos?”, se preguntó Silvina, notablemente molesta por la aparente parsimonia de Salwe.

“Siempre vas a ganar vos en esta discusión, y la gente va a estar siempre de tu lado. Así que tranqui, que yo sé cómo va a ser la repercusión que afuera”, adelantó Salwe, que para esta instancia ya había sido informado de las movidas en las redes con el fin de cancelarlo.

“Eso te los ganaste solito con tus actitudes acá adentro, mi amor. Yo no puedo creer que todavía estés acá”, le reprochó Silvina Luna, y eso terminó de desestabilizar a Martín Salwe que le advirtió: “Te vas a arrepentir de esto también”.