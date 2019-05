La dura reflexión de Nicolás Cabré sobre su relación con la prensa: "Hay gente que habla mal de mí y me alegra"

Cultor del perfil bajo, Nicolás Cabré (39) mantiene una esquiva relación con la prensa desde siempre. Sin embargo, consolidada su relación con Laurita Fernández, el actor se acercó de nuevo a los micrófonos para promocionar el inminente estreno de Departamento de Soltero junto a su pareja.

Así es que en su paso por Morfi, el padre de Rufina (5) fruto de su vínculo con la China Suárez, se sinceró: “Hay gente que habla mal y a mí me alegra que esas personas hablen mal de mí”. Sin precisar a quién apuntaba con sus palabras, Cabré continuó: “Hay determinado tipo de personas que si hablan mal de mí o están en desacuerdo con todo lo que hago, me quedo en paz porque aprendí todo lo que me enseñó mi papá”.

Ante la mirada atenta, amorosa y de admiración de Laurita, Nicolás Cabré concluyó irónico: “Si esas personas dicen que están de acuerdo conmigo me daría mucho miedo”.