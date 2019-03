En medio del duelo por la muerte de su madre, sucedida en el marco de una confusa reunión de trabajo que investiga la Justicia, la hija mayor de Natacha Jaitt se presentó en Los Ángeles de la Mañana. Acompañada por su tío, Ulises, Antonella Olivera Jaitt (20) contó cómo afronta la pérdida irreparable de su mamá.

En ese contexto, Karina Iavícoli lanzó una pregunta muy dura a la joven: “¿Era difícil ser hija de Natacha Jaitt? ¿Alguna vez te avergonzaste por algo que hizo tu mamá?”. Tras escuchar a la panelista con atención, Antonella explicó sin tapujos: “Al principio, cuando era chica, todo era muy fuerte. Sufrí bullying porque la veían a ella y decían ‘ahí está la hija de’, apuntándome con el dedo. Pero a mí nunca me importó. Cuando era chica sí sufría mucho todo eso, pero nunca me avergonzé de la mamá que tenía”.

Luego, Iavícoli indagó: “¿Qué te decía ella? ¿Que no le des bolilla a la gente?”. Entonces, Antonella Olivera Jaitt recordó los consejos de su madre, Natacha Jaitt: “Ella me decía que tenía que caminar con la cabeza en alto y no hacer caso a lo que me digan. Que si le iba a dar bolilla a cada cosa que me dijera la gente iba a terminar ahogada en un mar de lágrimas”.