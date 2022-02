Dura frase del sobrino de Gustavo Martínez contra Martita y Felipe Fort: "Son dos ingratos"

Nicolás Pottery, sobrino de Gustavo Martínez, lanzó un fuerte comentario en diálogo con Es Por Ahí sobre Martita y Felipe Fort tras los dichos del adolescente en contra de su tío.

“Mi tío dio todo por esos chicos y siento que son dos ingratos después de lo que dijeron hoy, me dolió en el alma lo que vi hoy. Se sabía cómo era mi tío y que salgan a hablar boludeces así me molesta mucho”, expresó el emprendedor indignado.

A través de Instagram, Felipe había realizado fuertes posteos, que luego borró: "Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron".

Y continuó: "Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de 'cuidarnos', faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento".

El sobrino de Gustavo aprovechó también para denunciar públicamente cómo vivía su tío: “Hay un montón de cosas para decir, vivía pidiendo plata porque no le daban un peso, nos pedía plata a nosotros porque no tenía calidad de vida, ayer mismo nos pidió trabajo”.

SENTIDO POSTEO DE NICOLÁS POTTERY POR LA MUERTE DE SU TÍO, GUSTAVO MARTÍNEZ

Nicolás Pottery le dedicó un sentido posteo a su tío, Gustavo Martínez, después de su trágica muerte a través de sus redes sociales: “Tengo un dolor inmenso en el corazón, Gustavo era mi tío, el hermano de papá”.

“Pasamos la última navidad juntos, porque estabas ‘solo’ como siempre. No te supieron devolver todo el amor que les diste. Me quedo con tu sonrisa, no te merecías tanto desprecio, no te merecías terminar así. Perdón, tengo mucho dolor”, sentenció.