La dura frase de Nazarena para explicar por qué no quiso llamar a Fede Bal: "Ni la muerte ni una enfermedad quita lo que uno hizo en la vida"

Luego de que Nazarena Vélez publicara un video descargando su furia a quienes la criticaron por haberse burlado de la enfermedad de Federico Bal (quien recientemente reveló que tiene cáncer de intestino), la actriz volvió a referirse al tema en Ph, Podemos Hablar.

Todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff quiso que se acerquen al punto de encuentro aquellos que fueron alguna vez difamados en las redes sociales.

Allí, la primera en tomar la palabra fue Nazarena después de que el conductor quisiera saber si le dieron ganas de llamar a Carmen Barbieri (mamá de Fede) o al actor tras la confusión que generó un posteo de ella.

Más sobre este tema Nazarena Vélez, contra quienes la acusaron de burlarse de Fede Bal: "Sinceramente no lo quiero, pero tener cáncer es una mierda"

Sincera, la mamá de Barbie Vélez respondió: "No, porque una cosa no quita la otra. Que yo no lo quiera a él, no quiere decir que le desee el mal. Me quedé muy shockeada cuando me enteré lo que le pasaba, de verdad te lo digo. Él compartió dos años con mi hija. Más allá de lo que siento que le pasa a Bárbara, que tiene una capacidad de perdón que se la admiro, no le podría desear nunca nada malo. Tampoco me da para llamarlo porque ni la muerte ni una enfermedad quita lo que uno hizo en la vida".

"Cuando vi el video se me cerró la garganta. Que un chico de 30 años tenga cáncer en el intestino y tiene que hacer quimioterapia… hay que estar. Y hay que estar en el lugar de esa mamá. Vení a decirme a mí que a uno de mis hijos les pase", agregó.

Por último, la actriz reconoció que en su círculo más íntimo también tiene familiares que sufren de esa enfermedad: "Mi mamá tiene cáncer, tiene melanoma. ¿Qué persona que pasa una situación así o vive una situación así, o vive situaciones como las que viví porque te puedo asegurar que visité el infierno, te vas a alegrar de que otro la está pasando mal? Eso es lo más triste que tiene las redes sociales. Cuando se tocan temas jodidos, me parece que es bastante tóxico".