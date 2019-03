En pocos días, las vidas de Morena Rial (20) y Facundo Ambrosioni (19) cambiarán para siempre con la llegada de Francesco Benicio, el primer hijo de la pareja. Y mientras tachan los días en el calendario, los futuros papás exponen sus sentimientos en las redes.

Feliz con su presente, la hija de Jorge Rial volvió a recurrir a Instagram para compartir con sus seguidores lo que vive por estas horas: "Los amo como a nada en el mundo. Gracias amor de mi vida por devolverme la alegría y darme el mejor regalo del mundo, nuestra familia", escribió Morena junt a una foto en la que se la ve junto a su pareja frente a un espejo del ascensor.

Además, entre sus últimas publicaciones, More mostrói las últimas ecografías de su bebito en camino junto a otras lindas líneas: "Estás tan grande y hermoso, mi amor. Te estamos esperando con alegría y ansisas. Me encanta ver el amor que te dan antes de que nazcas. Ya faltan 15 días para las 40 semanas, te esperamos antes o en fecha, mi amor. Te amamos con tu papá, ese corazoncito me mata de amor".

¡Cuenta regresiva!

Foto: Captura de Instagram.