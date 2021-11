La drástica decisión de Roberto García Moritán ante la exposición que le dio su matrimonio con Pampita: "No consumo lo que pasan"

En pareja hace más de dos años con Pampita, Roberto García Moritán asumió que los primeros meses de romance sufrió la mega exposición de su vida privada en los medios.

Hombre de política y "aceptando" las reglas del juego, el empresario contó en LAM la drástica decisión que tomó para resguardarse de las críticas mediáticas.

"A Pampita la conocías de antes, ¿pero te costó la exposición, al estar en pareja?", le consultó Ángel de Brito.

Sincero, García Moritán contestó: "Sí, me costó mucho porque no estaba acostumbrado a que opinaran de todo. Si soy lindo, si soy flaco, si soy gordo... y llega un momento en el que..."

"¿Y qué te pasa cuando ves eso en la tele?", le retrucó rápido el conductor de LAM.

"No lo veo más. No lo consumo más. Consumo lo justo y lo necesario para no vivir en una burbuja", afirmó Roberto.

"Al principio lo sufrí. Me sentí atacado por los medios, pero ya pasaron más de dos años. Caro me protegió mucho. Me fue guiando", concluyó García Moritán.

ROBERTO GARCÍA MORITÁN HABLÓ DE SU BUEN VÍNCULO CON BENJAMÍN VICUÑA, EX DE PAMPITA

Roberto García Moritán destacó en LAM la buena relación que mantiene con Benjamín Vicuña, expareja de la modelo y padre de Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio.

"Al principio de la relación con Pampita te comparaban con Benjamín Vicuña, que fue su última pareja fuerte y es el padre de sus hijos. ¿Tenés buena relación con Benja?", le comentó Ángel de Brito.

"Sí, tengo buena relación. Los chicos son lo más importante que tenemos", contestó Roberto.

"Fijate la relación que tengo con mi exmujer (Milagros Brito, madre de Delfina y Santino García Moritán). Somos amigos. Lo más importante son los hijos. Lo demás se acomoda", agregó García Moritán.