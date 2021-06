La drástica decisión de Flor Vigna ante el chat súper activo de los participantes de La Academia: "Estoy a punto de eliminar WhatsApp"

El 17 de mayo, Marcelo Tinelli debutó en la pantalla de eltrece con ShowMatch, sin imaginar que Guillermina Valdés sería parte a último momento de La Academia, tras el reemplazo que tuvo que hacer en el jurado de Ángel de Brito.

Transcurrida la primera gala, la empresaria y modelo no dudó en reclamar en vivo que no era parte del grupo de WhatsAspp de los jurados, integrado por Ángel, Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín, lo que rápidamente expuso una grieta entre los artistas.

Rápida de reflejos, Rocío Marengo la invitó a ser parte del activo chat de los participantes del show, integrado por más de veinte famosos, pero Guillermina terminó ingresando al grupo de sus colegas.

"Hablan mucho, somos millones. Hay muchas cosas que me pierdo. Yo estoy a punto de eliminar WhatsApp, pero no por el grupo". G-plus

Poco amiga de la tecnología, Flor Vigna fue consultada por las primeras chicanas y discusiones entre los participantes de La Academia y sorprendió con una drástica decisión que estaría próxima a concretar.

"¿Cómo está el chat de los participantes, me dijeron que se había picado entre Lourdes Sánchez y Mar Tarrés?", le preguntó Maite Peñoñori para LAM. Y Flor la descolocó con su respuesta: "Hablan mucho, somos millones. Entonces, hay muchas cosas que me pierdo. Yo estoy a punto de eliminar WhatsApp, pero no por el grupo. Yo lo uso por laburo, pero te cansa un poco estar todo el tiempo".

"A mí me cansan los grupos, no 'el' grupo. Me quedo medio afuera porque cuando lo veo hay 300 mensajes. Escriben mucho. Pero re banco que esté el grupo". G-plus

Acto seguido, Flor Vigna dio detalles de una de las pícaras y más frecuentes acciones que percibe en el chat y reforzó su preferencia de hablar en persona y no por celular: "En el grupo veo mucho sticker sexual. Eso hay a rolete. Pero yo hablo mucho acá, me tomo un café con los chicos. A mí me cansan los grupos, no 'el' grupo, pero me quedo medio afuera porque cuando lo veo hay 300 mensajes. Escriben mucho. Pero re banco que esté el grupo".