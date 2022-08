El drama de Jujuy Jiménez en Barcelona: le robaron hasta las pastillas anticonceptivas

A días de haber viajado a Grecia con amigos, Sofía "Jujuy" Jiménez volvió a Barcelona y fue víctima de un robo. Muy angustiada y preocupada, hizo un descargo a través de sus stories de Instagram.

Y contó que, lamentablemente, le robaron la billetera, en la cual tenía dinero y todos sus documentos.

QUÉ DIJO JUJUY JIMÉNEZ SOBRE EL ROBO QUE SUFRIÓ EN BARCELONA

"Gracias a Dios no me hicieron nada. Ni cuenta me di. Me robaron la billetera, tenía mis tarjetas, documentos, licencia de conducir, plata, las pastillas anticonceptivas”.

"Me robaron la billetera, tenía mis tarjetas, documentos, licencia de conducir, plata, las pastillas anticonceptivas”. G-plus

“Me quiero matar porque todavía me quedan días de viaje. Ya tramité el tema de las tarjetas, que las bloqueen y me manden unas nuevas. Tengan un cuidado enorme porque no te das cuenta y te la roban en un segundo".

"Mando este mensaje porque sé que hay muchos argentinos en Barcelona, ayer me crucé con un montón y, a veces, te roban, te sacan la plata y te la dejan tirada en el piso. Tengo la esperanza de que aparezca, quiero creer que hay buena gente. Sepan que la estoy buscando”, cerró Sofi, esperanzada.